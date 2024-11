SpaceX lanza 20 satélites Starlink y ofrece un espectáculo visual en Sonora

A las 10:53 PM hora de Sonora (9:53 PM PT), el cohete despegó desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California, llevando a bordo 20 satélites de la constelación Starlink, 13 de los cuales cuentan con capacidades Direct to Cell.

La noche de este 17 de noviembre, los habitantes de Sonora fueron testigos de un espectacular fenómeno en el cielo, como parte del lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

A las 10:53 PM hora de Sonora (9:53 PM PT), el cohete despegó desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California, llevando a bordo 20 satélites de la constelación Starlink, 13 de los cuales cuentan con capacidades Direct to Cell.

Este evento forma parte de la misión de SpaceX para continuar expandiendo su red de satélites, diseñada para proporcionar acceso a internet de alta velocidad en zonas remotas. La visibilidad de este lanzamiento fue clara en Sonora debido a las condiciones atmosféricas favorables y la proximidad de la órbita de los satélites.

Los habitantes de la región pudieron observar el ascenso del Falcon 9 mientras ascendía hacia el espacio, con una brillante estela visible en el cielo nocturno. Este tipo de lanzamientos son cada vez más comunes, dado el avance de la tecnología de cohetes reutilizables de SpaceX.

La misión también incluyó la exitosa separación de la primera etapa del Falcon 9, que luego aterrizó en la plataforma flotante 'Of Course I Still Love You', ubicada en el Océano Pacífico.

El lanzamiento formó parte de los esfuerzos de SpaceX para consolidar su infraestructura espacial, con esta siendo la vigésima misión en la que el mismo cohete realiza su vuelo, tras haber llevado a cabo varias otras misiones, incluyendo el lanzamiento de satélites y misiones de carga.

Fuera de los residentes de Sonora que tuvieron la suerte de ver el evento pudieron seguirlo en vivo, el mundo pudo ver este lanzamiento ya que SpaceX transmitió el lanzamiento a través de su canal web y en la nueva aplicación X TV.