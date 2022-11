Abrirán extensión de la UES en Ures

Para el mes de septiembre del año entrante, la Universidad Estatal de Sonora (UES) contempla el arranque de operaciones de una extensión en el municipio de Ures, explicó Armando Moreno Soto.

El rector de la UES explicó que la idea es abrir un espacio en la que los jóvenes de aquella región del estado puedan tener acceso al plan de carreras que ofrece la institución, en donde las clases serán impartidas por tutores solidarios.

“Más que unidad va a ser como una especie de extensión, usando el ejemplo de Miguel Alemán como nos esta funcionando, es algo muy parecido en Ures, es decir, vamos a poner una serie de carreras normalmente virtuales, pero no cada quien en su casa, sino con los alumnos agrupados en unos salones bajo la responsabilidad de tutores pares”, señaló Moreno Soto.

“Resulta que si ponen a los estudiantes de 18 años que van entrando a la universidad en virtual es un fracaso, porque resulta que la gente no está madura, y eso nos ocurrió mucho en la pandemia, que estabas dando clases pero no sabías si estaban o no estaban ahí, eso lo queremos evitar y la única manera de hacerlo es colocar tutores pares”, refirió el rector de la UES.

En este caso, explicó que se hacen las gestiones ante el órgano que otorga las becas del programa de "Jóvenes Construyendo el Futuro", para que puedan asumir las funciones de tutores pares en la nueva extensión.

“Entonces poder meter a jóvenes que estén recién egresados y que no hayan encontrado empleo, que puedan obtener esta beca y ayudarnos como tutores pares”, señaló Moreno Soto.

Respecto a la capacidad de atención que pudiera tener la nueva extensión en Ures, pudiera iniciar con la atención de 50 a 60 alumnos en total.

En cuanto a las carreras, estás serían las que pueden llevarse de manera virtual, como lo son contabilidad, gestión de negocios, software, y algunas de las que ya se tienen trabajadas.