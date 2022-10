"Hay empleo para gente con discapacidad, pero no se acercan": Andrea Ruiz

Actualmente se trabaja en una campaña para darle mayor difusión a la oferta de empleo en Sonora.

Pese a que hay empresas en Sonora que tienen ofertas laborales para personas con capacidades diferentes, no llegan las solicitudes necesarias por parte de los interesados, informó la directora del Sistema Estatal del Empleo.

Andrea Ruiz Carrasco explicó que hay más de 200 empresas en todo el estado con amplias ofertas laborales, pero aún así ha sido complicado ocupar las plazas disponibles porque no hay acercamiento de las personas con alguna discapacidad.

“Nosotros tenemos al año la meta de colocar a 3 mil personas, pero lo que está pasando es que hay veces que tenemos a las empresas que quieren contratar, por ejemplo Tetakawi nos apoya mucho, pero no se acercan, ya sea por miedo o por alguna experiencia que hayan tenido, no sé, para nosotros es muy difícil ingresar a las personas con alguna discapacidad”, expresó.

Precisó que está en proceso una fuerte campaña para promocionar estas plazas laborales, con el fin de que incremente el empleo y los interesados se acerquen a las áreas de DIF de sus municipios, para que se registren en las bolsas de trabajo.

“Nosotros estamos trabajando con todas las empresas para que nos ayuden a contratar personas, realmente no es el tema de la colocación, es más porque no se acercan, otro detalle muy importante es que no podemos acceder a una base de datos para llamarles y ofrecerles trabajo, sino que ellos se tienen que acercar”, detalló.

El próximo 20 de octubre, dijo, se le realizará la Feria de Inclusión Laboral en la ciudad de Hermosillo, donde participarán más de 20 empresas ofreciendo sus plazas laborales.