Suman 32 reportes de fraudes por el Hot Sale en Sonora

Sonora Cibersegura reportó que estos fraudes se efectúan en la compra de artículos en donde al momento de pagar los redirige a páginas falsas que suplantan a las de las tiendas.

Hasta el momento Sonora Cibersegura informó que se han tenido al menos 32 reportes de fraudes cibernéticos relacionados a este periodo de ofertas para compras en línea.

José Manuel Acosta, fundador de Sonora Cibersegura, reportó que estos fraudes se efectúan en la compra de artículos en donde al momento de pagar los redirige a páginas falsas que suplantan a las de las tiendas departamentales o tiendas en línea.

“Les roban los datos de tarjetas de crédito y débito, además de nunca recibir el producto, les hacen cargos a sus tarjetas sin su autorización” , comentó.

Para evitar este tipo de fraudes, Acosta emitió una serie de recomendaciones: desconfía de ofertas demasiado buenas para ser verdad, verifica que estás en el sitio web legítimo de las tiendas antes de hacer cualquier compra. Nunca sigas enlaces de correos electrónicos o anuncios sospechosos. Utiliza únicamente métodos de pago seguros y protegidos, como tarjetas de crédito o sistemas de pago en línea confiables. Evita transferencias bancarias directas a cuentas personales.

Así mismo se pide no compartan datos personales o financieros en sitios web que no sean confiables o que no cuenten con un certificado de seguridad SSL válido, revisen sus estados de cuenta bancarios y movimientos de tarjetas con frecuencia para detectar cualquier cargo sospechoso.

“La precaución y el sentido común son clave para evitar estafas cibernéticas durante eventos como el Hot Sale” , finalizó.