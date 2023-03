Rosario viaja en su 'Yaquibicla' miles de kilómetros para llegar a Cajeme

Rosario Quintero se preparó en el ciclismo para vivir esta aventura, consideró que el camino fue difícil, ya que en ocasiones llegó a pedalear hasta 13 horas sin parar

Como una muestra de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo por la protección que ha tenido en diversas situaciones de la vida, el señor Rosario Quintero Pérez viajó casi mil 500 kilómetros en su bicicleta desde Bell Gardens, Estados Unidos, hasta Ciudad Obregón, Sonora.

El señor de 52 años de edad, quien es originario del municipio de Cajeme, inició su trayecto el 21 de febrero en la ciudad estadounidense y pedaleó durante 16 días la bicicleta que lleva por nombre 'Yaquibicla', en honor al lugar que lo vio nacer.

Aunque durante dos años se preparó en el ciclismo para vivir esta aventura, consideró que el camino fue difícil, ya que en ocasiones llegó a pedalear hasta 13 horas sin parar y le tocó pasar por lugares donde llovió, nevó y hasta hizo calor.

"El camino estuvo un poco difícil, pero pues ahí estuve y como sea le pedaleaba, hubo ocasiones en que le daba de 10 a 12 horas cuando eran tramos largos, el tramo más complicado fue cuando recién empecé, ahí pedalee como 13 horas, la segunda vez fue de Tucson hasta Nogales, donde se me dañó un rin y me ponché cuatro veces”, expresó.

Cajemenses solidarios

El cajemense dijo que se encontró con personas muy nobles que siempre buscaron la manera de apoyarlo en el camino y en las áreas donde llegaba a descansar, pero también tuvo que recorrer trayectos riesgosos.

"Esta experiencia para mí nunca se me va a olvidar la verdad, me siento bien agradecido con Dios por haberme traído con vida porque si es peligroso el camino, los tráilers, los carros, la verdad si hubo mucho respeto hacia mí, la gente que me miraba se hacían para un lado, los tráilers se hacían para un lado, pero otras veces se me pegaban y era muy riesgoso", destacó.

El pasado 9 de marzo, 'Chayo' como es conocido, llegó a Ciudad Obregón y se reunió con sus padres, hermanos y sobrinos, donde además manejó su bicicleta más de 20 kilómetros para llegar al cerrito de la Virgen de Guadalupe para cumplir la manda que hizo desde hace varios años.

En la “Yaquibicla”, como él la llama, llevó siempre un poco de ropa, agua, herramientas, refacciones y diversos artículos de supervivencia que le ayudaron a recorrer los miles de kilómetros por más de dos semanas.

“Yo le digo a la gente que si tienen algún deseo de hacerlo que lo cumplan, así se van a sacar la ‘espinita’ y se van a sentir más felices, yo saqué el estrés en esto y descubrí quién era yo mismo, todo el tiempo tuve fe en mí, no es fácil, pero este sueño ya lo hice realidad”, señaló.

Este martes, el señor Rosario se regresó en avión a Bell Gardens, Estados Unidos, lugar donde reside desde hace 20 años y actualmente vive con su esposa e hijos, quienes siempre lo animaron a cumplir con esta aventura.