Registra rickettsia tendencia a la alza en Sonora tas 20 años de contagios

Aunado a cambios en la dinámica de los contagios, se trata de un padecimiento cuya mitigación ha quedado corta.

Luego de 20 años de contagios de rickettsia en Sonora, la presencia de la enfermedad muestra una tendencia al alta, a pesar de picos y valles que la curva epidémica ha mostrado año tras año. Aunado a cambios en la dinámica de los contagios, se trata de un padecimiento cuya mitigación ha quedado corta.

“La tendencia a lo lar- go de estas dos décadas es claramente ascendente. Es decir, no hay evidencia para pensar que la enfermedad va a desaparecer en los siguientes años. Puede disminuir de un año a otro, como muestran las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, y es un signo positivo, pero este descenso no se puede sostener sin reforzar las acciones” , explicó el epidemiólogo Gerardo Álvarez Hernández.

El investigador, dedicado al tema desde el 2007, añadió que al inicio del milenio los contagios se distribuían principalmente en los meses más calurosos y húmedos; sin embargo, a la luz las estadísticas más recientes, elaboradas por la autoridad de salud estatal, hoy día se producen durante todo el año.

Para dimensionar el comportamiento del padecimiento, de carácter endémico en el norte del país y, en particular en la entidad, Álvarez Hernández indicó que no existe otra enfermedad en el México que presente una letalidad similar, ya que prácticamente 1 de cada 3 personas contagiadas en Sonora durante estos 20 años ha fallecido, mientras que, en casos como el dengue o la influenza, la cifra se ubica, por lo normal, entre 1 o 2 muertes por cada 100 casos.

Enfermedad abandonada

El epidemiólogo señaló que se trata de una situación que encaja con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para pensar en la enfermedad como desatendida.