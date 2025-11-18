Sin influenza y con Covid-19 mínimo: infecciones respiratorias en Sonora
Sonora suma 108 casos sospechosos de virus respiratorios y solo 11 confirmados como Covid-19, sin fallecimientos, en una temporada catalogada como de baja circulación.
Sonora atraviesa una temporada 2025-2026 con baja circulación de virus respiratorios, al registrar únicamente 108 casos sospechosos atendidos en Unidades Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (EVR).
De ellos, solo 11 han sido confirmados como Covid-19 y, hasta ahora, ninguno ha derivado en fallecimientos.
En comparación con el mismo periodo de la temporada 2024-2025, cuando Sonora tenía tres casos confirmados de Covid-19, el comportamiento actual muestra un incremento leve en detecciones, aunque sin impacto en mortalidad, pues el año anterior tampoco se reportaron fallecimientos.
A nivel municipal, Hermosillo concentra ocho casos, seguido por Guaymas con dos y Cajeme con uno. Con ello, la incidencia estatal es de 0.4 casos por cada 100 mil habitantes, indicador considerado bajo dentro del comportamiento nacional de la enfermedad. En México, la temporada estacional acumula 261 casos.
En cuanto a influenza, el reporte señala cero casos confirmados en la temporada actual y ausencia total de defunciones, situación similar a la del mismo periodo del año previo, cuando se detectaron únicamente dos casos sin decesos.
Asimismo, los estudios para otros virus respiratorios (OVR) no han arrojado confirmaciones hasta la fecha, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica continua que se realiza exclusivamente mediante RT-PCR en la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública.