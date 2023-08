Sonora, quinto lugar en violencia política de género: IEE

Es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Con 15 personas dentro del registro nacional y local por haber cometido violencia política en razón de género, Sonora se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional en este delito, informó Nery Ruiz Arvizu.

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) comentó que ante esto se está ofreciendo capacitación en materia de violencia política de género a funcionarios públicos; después, trabajarán con medios de comunicación y los ciudadanos, para que no incurran en este delito.

Las personas que están dentro de este registro nacional y local, precisó Ruiz Arvizu, no podrán contender para un cargo de elección popular, lo cual es una de las penas más severas por incurrir en este delito.

¿Cuáles son las consecuencias?

“Una de las consecuencias más importantes es que las personas que se encuentran registradas ahí no podrán ser candidatos y no podrán participar en el proceso electoral para cargos de elección popular, además de las sanciones que determine el Tribunal Estatal Electoral, y el castigo va desde una amonestación pública, pedir una disculpa, sanción económica o hasta la más grave, que es el hecho de no permitir que se registre como candidato o candidata a un puesto de elección popular” , detalló el consejero presidente.

Ruiz Arvizu precisó que la meta del IEEyPC es erradicar por completo la violencia política de género, pero reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer para poder lograrlo.