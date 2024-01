Preocupan Estancias Infantiles subrogadas en Sonora; inician los cierres

Al menos 30 estancias infantiles subrogadas podrían ver su cierre definitivo en el estado por cambios en los procesos de contratación del IMSS.

Por cambios en los procesos de contratación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 30 estancias infantiles subrogadas (que terminan sus contratos en los próximos 3 años) podrían ver su cierre definitivo en el estado, de acuerdo con organizaciones. Este proceso comenzó en Sonora el 1 de enero.

“En las nuevas licitaciones pusieron nuevos requisitos, y quienes no cumplían, no podrían entrar. Eso implica dinero y el IMSS no quiso aumentar la cuota por niño, por lo que hubo empresarios que decidieron no seguir” , informó María Isabel Velázquez Rendón, Secretaria de Previsión Social de la Confederación de Trabajadores de México.

Esta situación ocurre en todo el país, de acuerdo a lo informado, pero en la entidad se 'exige más' debido al antecedente de lo ocurrido en la Guardería ABC. En este contexto, la Estancia Infantil Sonrisitas anunció su cierre, luego de iniciar operaciones en el año 2004, debido al fin de su último contrato, mismo que estaba pactado para el 31 de diciembre de 2023, según se corroboró.

Competencia federal en las afectaciones

La decisión que llevó a los cambios en las contrataciones, y que puso en entredicho la situación de las estancias infantiles subrogadas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Estancias Infantiles (ANEI), provino del ejecutivo.

“Ya no se están renovando los convenios con las estancias infantiles subrogadas, esto ha afectado a la población y se debe a los cambios provenientes del ejecutivo federal; ellos (los prestadores del servicio) dependen del presupuesto federal” , comentó Lizeth Villalobos López, presidenta de ANEI.

De acuerdo con la dirigente, esta situación responde a que se busca trasladar el servicio en su totalidad a la institución pública. La problemática, aseguró, es que no existe la capacidad suficiente para atender la demanda sin las estancias subrogadas.

Propuesta

Derivado de lo anterior, desde 2019 la ANEI trabaja en un modelo de atención en el que se asegure el servicio de manera gratuita y se eviten situaciones como la actual.

“Nosotras estamos impulsando un proyecto para obtener la gratuidad de las estancias infantiles y la cobertura para todos los niños y niñas. Vamos a lazar el proyecto el 15 de enero” , dijo Villalobos López.

Un aspecto central de este modelo, adelantó, es que se fundamenta en el derecho de los y las niñas, y no de los y las trabajadoras: es decir, se busca trasladar el derecho del trabajador al hijo.