Contemplan construcción de nuevo acueducto en Ciudad Obregón

El Gobierno de Sonora está trabajando en un proyecto para la construcción de un acueducto en Ciudad Obregón que ayude a garantizar el suministro de agua para el consumo humano, informó el alcalde Javier Lamarque Cano.

Aunque dijo que es un proyecto que apenas se está trabajando, el presidente municipal adelantó que este acueducto estaría conectado desde la presa Álvaro Obregón hacia las líneas de distribución en las plantas potabilizadoras de la ciudad.

“ Aún es una idea, es un planteamiento, está en proceso de gestión por parte del gobernador Alfonso Durazo, la idea es hacer un acueducto de la presa a las líneas de distribución aquí en Cajeme para alimentar las plantas tratadoras de agua potable, todavía no es un proyecto acabado, está en proceso ”, expresó.

Con este proyecto, comentó, la operación del Oomapas de Cajeme ya no dependería de los niveles de agua que tengan los canales de riego, y de esta manera el vital líquido estaría asegurado para la población.

“ Se traería el agua directamente de la presa y ya no tendríamos que depender si hay sequía o no, si los niveles de los canales están bajos porque hay siembras, que es lo que actualmente afecta porque a veces cuando deja de haber riegos el nivel baja mucho y en ocasiones no se puede bombear hacia las plantas potabilizadoras, o cuando hay una sequía fuerte tienen que cerrar las compuertas igual pasa. Con esto se quitaría la dependencia de los canales de riego y sería una manera de que el agua esté garantizada ”, explicó.

El pasado 28 de diciembre, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dijo que este acueducto permitiría un ahorro del 40 por ciento de agua, lo que equivale a una cantidad de 35 millones de metros cúbicos al año.

“ La presa Álvaro Obregón tiene una dotación de 85 millones de metros cúbicos al año, pero se traslada en un canal abierto, entonces las filtraciones y la evaporación alcanzan el 40 por ciento. Imagínense ustedes ahorrarnos, que van a continuar como derecho de Ciudad Obregón, y eso significa que le damos una capacidad de crecimiento a la ciudad en lo que tienen que ver con el consumo de agua ”, detalló.

El mandatario estatal precisó que en caso de que se lleve a cabo la construcción de este acueducto, se resolvería durante los próximos seis a ocho años el incremento proyectado de agua potable en el municipio de Cajeme.