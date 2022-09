Culpa a conductor de transporte de provocar accidente

A través de redes sociales una joven narró uno de los peores momentos que ha pasado en su vida, en donde a causa de la imprudencia de un operador del transporte urbano sufrió múltiples lesiones.

La joven mujer señaló que los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 7 de septiembre, entre las 07:20 y 07:40 horas.



"A las 07:20 horas tome el camión de la Línea B, saliendo de laureles al centro, ruta que tomó para llegar al jardín donde estudio. Suelo abordar los camiones con chóferes que conozco y que se que tienen integridad como personas, tuve la mala suerte de subirme con el "Pelón", chófer que tiene múltiples quejas por malos tratos y efectivamente, no me di cuenta que era el y tome la línea", comentó.

Relató que todo el camino se la paso diciendo que bajaran rápido porque no traía clutch y el freno estaba mal, en varias paradas hizo que las personas se subieran corriendo y del mismo modo se bajaran, a altura de Ley del Mayo una señora se bajo, si ella no hubiese metido las manos, se hubiese golpeado de la misma forma.

"Una de las señoras que iba en el camión comenzó a decirle que tuviera cuidado porque causaría un accidente, antes de llegar a la avenida Ignacio Allende, por donde está la violeta, comencé a hacerle la parada en múltiples ocasiones, al doblar por la avenida, donde hacen alto, para bajar comenzó a decirme: "rápido, rápido" espere a que el camión dejara de estar en movimiento, cuando sentí el movimiento del freno y que podía bajar, baje un pie, cuando el camión dio marcha nuevamente, ocasionó que me cayera al suelo.

Explicó que el chófer al darse cuenta comenzó a decir que me aventé y no fue así.

"Una muchacha se puso de pared entre el chófer y yo, porque cuando me volví a verlo se fue sobre mi, y ella me dijo camina porque va sobre ti, el chófer diciendo que me lance y que fue mi culpa", recalcó.

Posteriormente, detalló que un Oficial de la Policía de Tránsito, la encontró una cuadra más arriba, tomó su nombre y número de celular.

"Pase la mañana en mi jardín, con molestia de raspones. Por la tarde, mi mamá habló con uno de los muchachos de la línea A, muy atento como siempre. El le dijo que mandaría al chófer y al dueño del camión, cosa que si paso una hora más tarde.

Al llegar a la entrada de laureles, donde trabaja mi mamá, el chófer mostró una actitud sumamente diferente, calmo y sumiso. Cuando es conocido por ser totalmente diferente, es grocero, prepotente, arrogante y malhumorado",

Asimismo, abundó que al encararse con el chófer buscaba que este, dijeran que la culpable era ell, quien también junto con el del seguro propiciaban que la joven aceptará la culpabilidad de los hechos.

"Se que no procederá, ya que ellos no harán lo correspondiente, lavándose las manos y culpando a quien no tiene la culpa. Hago esta denuncia por aquí, para que tengan cuidado y no les pase", concluyó.