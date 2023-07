Incrementan 80% transferencias electrónicas no reconocidas, alerta Condusef

De enero a junio de este año, se han recibido en la Condusef un total de 593 asuntos de este tipo, 271 más a comparación del 2022.

Hasta un 80% ha sido el incremento de reclamos por parte de usuarios de los bancos en Sonora por transferencias electrónicas no reconocidas, indicó la titular de la Unidad de Atención de Usuarios BA9 de la La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Blanca Alicia Rosas López.

La representante compartió que de enero a junio de este año, se han recibido en la Condusef un total de 593 asuntos de este tipo, 271 más a comparación del 2022.

“El 80% ha sido el incremento de las reclamaciones de enero a junio de este año, el año pasado hubo 322 asuntos de transferencias electrónicas no reconocidas y este año han habido 593 asuntos, entonces por eso ha sido el incremento del 80% entonces, ¿Qué se le pide a los usuarios? Estar atentos, no hacer caso a esas llamadas telefónicas en donde dicen que hay un cargo no reconocido o que tienen un premio o que tienen un beneficio o que no se ha podido aplicar un abono es falso, el banco no te va a llamar, hay que colgar y uno comunicarse al banco” , aseguró.

Precisó que el modus operandi de este tipo de transferencias electrónicas no reconocidas son a través de llamadas a los usuarios en donde una persona finge hablar por parte de un banco para pedirles sus claves y contraseñas y después de obtenidos los datos, abren la banca móvil a través de otro dispositivo y vacían la cuenta de débito o crédito.

Blanca Alicia Rosas añadió que también estos individuos solicitan créditos a nombre del usuario dejándolos sin dinero y con deudas afectando el historial crediticio de las personas afectadas por este tipo de estafas.