Solicita Huatabampo se arreglen baches del periférico

"Estos ya no son baches, son unos hoyos que el peligro de caer en uno de estos, es cuando esta lloviendo ya que no se ven".

Lleno de baches y en pésimas condiciones se encuentra la cinta asfáltica del Periférico Ing. José Abel Valdez Campoy, del municipio de Huatabampo.

La molestía de los transportistas y usuarios del periférico crece al momento de intentar transitar por el tramo que se ubica en la colonia Luis Donaldo Colosio, a escasos metros de la avenida Benito Juárez.

El transportista, Julian Buitimea Moroyoqui, indicó que la problemática radica de más de cinco meses en donde aseguró que las autoridades municipales han hecho caso omiso a las denuncias.

"Estos ya no son baches son unos hoyos que el peligro de caer en uno de estos, es cuando esta lloviendo ya que no se ven", señaló.

Buitimea Moroyoqui, declaró que por necesidad tiene que cruzar por este libramiento.

"Para poder cumplir con los tiempos de mi trabajo es más fácil cruzar la mercancía por aquí, pero ya es momento de hacerle un llamado a las autoridades para que le den una 'manita de gato' a la vialidad", aseguró.

Por su parte, el visitante Braulio Vásquez Granados, indicó que tomó esa ruta para dirigirse a la playa de Huatabampito, pero lo que nunca se inaginaría es que una llanta se le reventaría.

"Esta un tope demasiado grande lo bajas y luego, luego caes en los hoyos esos, si no llego a la gasolinera ni cuenta me doy que se me había ponchado la llanta, ahora el chiste me salió en 2 mil 500 pesos", enfatizó.

Vásquez Granados hizo un llamado a las autoridades municipales a que atiendan la problemática que aqueja a cientos de usuarios.

"No más que no quieran solucionar el problema cuando ya haya pasado algun accidente que lamentar", culminó.