Guarderías de Sonora registran alto ausentismo

La capacidad instalada en guarderías de Sonora ha disminuido en los últimos años, mientras que la demanda potencial creció al doble. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la asistencia promedio a dichos establecimientos se mantiene muy por debajo de lo que permite la infraestructura.

Respecto a las cifras, el IMSS informó que al término del 2023 la capacidad para recibir a las infancias se redujo en 8 por ciento con relación al año anterior, de modo que al día de hoy se dispone de 12 mil 204 espacios.

La demanda potencial, a su vez, disminuyó en 2 por ciento anual, por lo que se estima que la población con necesidad del servicio llegó a 66 mil 251 personas; sin embargo, esta cifra representa más del doble de lo registrado durante 2021 (en ese año, se calculó una demanda potencial de 32 mil 958 beneficiarios).

A pesar de lo último, el promedio de niños y niñas que asisten a estancias infantiles en Sonora ronda los 5 mil 800 menores, por lo que, virtualmente, se dispone de más de 6 mil 400 lugares. La capacidad de atención real, no obstante, es menor, de acuerdo con Lizeth Villalobos, presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles.

“Son muchos factores (que explican la disparidad entre lugares disponibles, demanda y asistencia promedio), el que estén inscritos no significa que asistan. Si el niño o la niña, por ejemplo, presenta síntomas de alguna enfermedad que puede contagiar, entonces no va ese día o esa semana (y, por lo tanto, no figura de la misma manera en el promedio de asistencia mensual)” , señaló.

De acuerdo con Villalobos, el crecimiento en la demanda potencial se produce por buenas experiencias en la educación inicial, que padres y madres beneficiarias comparten con otras personas, de modo que las últimas se interesan en acceder al servicio.