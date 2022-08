Gobierno de Sonora planea crear empresa de transporte urbano

El Gobierno del Estado podría crear una empresa de transporte urbano para solucionar la problemática en todo el estado, anunció el gobernador Alfonso Durazo.

El Gobierno del Estado podría crear una empresa de transporte urbano para solucionar la problemática en todo el estado y que es una prioridad para el 2023, anunció el gobernador Alfonso Durazo.

En su rueda de prensa tradicional informó también que se harán cargo de la infraestructura carretera concesionada, comenzando con el libramiento de Nogales que ya fue entregado por el concesionario y para el cual hay inversionistas interesados en modernizarlo.

“Vamos a echar a caminar lo que sea necesario para dar un trasporte de calidad a la gente, en una primera etapa vamos a ayudar a quienes han tenido una concesión a ratificarla, si es que tienen interés en prestar el servicio en las condiciones que establecerá el gobierno del estado. Si no, donde sea necesario vamos a crear una empresa estatal de transporte que se haga cargo en la medida que sea necesario, no tengo ningún interés en que el Gobierno sea dueño del transporte, pero si no hay particular interesado, va a entrar el Gobierno del Estado”, explicó Durazo Montaño.

MÁS CARRETERAS DE CUOTA

El mandatario sonorense hizo un recuento de la infraestructura carretera concesionada que ya aprobó el presidente López Obrador y que ya tiene proyecto ejecutivo, al menos en un 80 por ciento.

“El presidente autorizó que la concesión del libramiento de Nogales, que no es muy eficiente, se retirara. No fue necesario, porque logramos un acuerdo con el concesionario que ya traspasó sus derechos al Gobierno del Estado que ahora tendrá que asociarse con un particular que se encargue del mejoramiento del libramiento y su operación con una participación del Gobierno del Estado, lo que garantizará un servicio eficiente”, comentó.

Entre las obras que se harán con participación privada y serán de cuota, Alfonso Durazo mencionó el libramiento para comunicar Mexicali con la carretera que viene a Sonoyta y Caborca, que tendrá 12 a 15 kilómetros.

Se hará otro libramiento en Sonoyta, para que el tráfico no tenga que pasar por la ciudad y se construirá una carretera de cuatro carriles de Sonoyta a Puerto Peñasco, adicional a la que existe que continuará de manera gratuita. En Caborca habrá un libramiento para evitar cruzar la ciudad, indicó.

En Imuris se hará una carretera concesionada de cuatro carriles para librar la sierra abrupta que hay rumbo a Cananea, mientras la carretera actual seguirá operando de manera gratuita.

Y en Navojoa, se va a crear un libramiento que va a evitar el cruce de la ciudad.

Ya se tiene el 80 por ciento de los proyectos ejecutivos de estas obras de infraestructura carretera para poder echar andar estas obras, indicó.

Mencionó también que hay inversionistas interesados en desarrollar parques industriales, porque una de las limitaciones del estado es su falta de ellos. Cuando llega una inversión grande busca un parque industrial. El estado requiere 20 parques industriales, dijo.