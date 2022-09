Exregidor denuncia al Ayuntamiento de Cajeme

Por supuestos incumplimientos a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el activista social Rosendo Arrayales Téran presentó una denuncia ante la Oficialía de Partes del Congreso de Sonora en contra del Ayuntamiento de Cajeme para que se decrete la suspensión y operación del mismo.

El exregidor de la administración municipal anterior, explicó que uno de los incumplimientos es que no se están realizando las Sesiones de Ayuntamiento Abierto, las cuales deben llevarse a cabo por lo menos una vez al mes, donde previamente las autoridades deben avisarles a los ciudadanos con la convocatoria correspondiente.

“Desde hace más de un año se reformó un reglamento que da la oportunidad para que todos los ciudadanos puedan participar en el Ayuntamiento Abierto, es decir, que el cabildo tiene que convocar a la gente para que vayan a las sesiones y presenten quejas, problemáticas o propuestas, pero esto no sucede; no están convocando a la población, no informan como dice la ley y mucho menos escuchan a la gente para resolver sus problemas”, expresó.

No cumplen procedimiento

Otra de las presuntas irregularidades, es que el municipio no ha cumplido con el procedimiento para llevar a cabo el ejercicio del mecanismo de participación ciudadana “presupuesto participativo”, donde los ciudadanos pueden elegir las obras y programas que se consideran prioritarios.

“En los meses de octubre y noviembre el pueblo de Cajeme tiene un derecho que no se ejerce porque no les gusta tomar en cuenta a la gente. A través de Oomapas y Tesorería, en los recibos de cobro de agua y prediales, tienen que invitar a la gente a que hagan propuestas de obras para que después sean elegidas por la Comisión de Hacienda y Desarrollo Urbano”, agregó.

Entre otros temas, Arrayales Terán mencionó que los informes trimestrales que se están enviando al Congreso de Sonora son sin las auditorías externas correspondientes, además que no se están atendiendo propuestas ciudadanas que se entregan al Ayuntamiento y que por ley deberían recibir una respuesta en un mes.

Pide suspensión del Ayuntamiento

La denuncia interpuesta deberá ser canalizada ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde el activista social espera que se le dé el seguimiento correspondiente y en caso de confirmar las anomalías se decrete la suspensión general del Ayuntamiento de Cajeme.

“Yo estoy presentando un recurso que no es común, pero es válido presentarlo, que si se atiende van a mandarlos a todos a su casa. Nosotros buscamos que se abra un procedimiento en contra de esta administración, es decir, si se aplica la ley pudiéramos estar viendo una suspensión general del Ayuntamiento, yo sé que es difícil por los intereses que hay, pero yo fui parte del gobierno pasado y por eso me he documentado con todas las anomalías que hay”, apuntó.

Recordó que el artículo 327, fracción IV, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, señala que el Congreso del Estado procederá a decretar la suspensión de un Ayuntamiento cuando ejerza atribuciones que las leyes no les confieren o rehúsen obligaciones que la ley les impone.

Además, en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado de Sonora, se menciona que se establecerán las bases y señalará las causas para que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, pueda suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido, así como revocar o suspender el mandato de alguno de sus miembros en lo individual por alguna causa grave prevista por la ley.