Sonora se destaca por su compromiso con la certificación policial y la equidad de género en sus fuerzas de seguridad.

Sonora registró un avance en certificación y profesionalización policial y se ubica entre los 10 estados con mejoras en este rubro, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En materia de profesionalización y confianza, el gobernador Alfonso Durazo Montaño mencionó que 90.3 por ciento del personal policial en el estado cuenta con evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes, siendo una de las proporciones más altas del país, lo que refleja solidez en procesos de certificación y confiabilidad de los elementos. En este aspecto Sonora se ubica en la octava posición, por encima de la media nacional que es de 74.9 por ciento.

Respecto a formación de nuevos policías, el año pasado 570 cadetes ingresaron a programas de formación inicial y 316 egresaron, mostrando un esfuerzo sostenido por renovar y fortalecer la corporación.

En el tema de género, el estado cuenta con 34.9 por ciento de mujeres en su fuerza policial estatal, por encima del promedio nacional que es de 25.6 por ciento, lo que coloca a la entidad entre las más avanzadas en equidad dentro del rubro de seguridad.

En el estado hay 20 unidades de infraestructura policial en funcionamiento, de las cuales la mayoría fueron cuarteles, una apuesta por espacios operativos sólidos en lugar de módulos o casetas móviles.

Además, Sonora se ubicó entre los estados con mayor cantidad de llamadas atendidas en sistemas de emergencia, alcanzando 843 mil 742 en 2024.