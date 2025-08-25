El Colegio de Notarios y el Gobierno del Estado anuncian beneficios inéditos para facilitar la formalización de testamentos y otros servicios legales.

El Colegio de Notarios del Estado de Sonora informó que durante septiembre y octubre ofrecerá un 50 por ciento de descuento en la elaboración de testamentos, además de la exención de algunos derechos notariales. El costo regular de este trámite es de 3 mil 870 pesos.

René Francisco Luna, presidente del organismo, adelantó que el 28 de agosto el Gobierno del Estado presentará nuevos beneficios en materia de sucesiones, con lo que Sonora se convertiría en la primera entidad en ofrecer este tipo de apoyos.

Luna recordó que el testamento es un acto sencillo y rápido, que puede realizarse en menos de 30 minutos con solo presentar la credencial de elector.

"Evita problemas futuros y se realiza de manera confidencial, sin la presencia de familiares durante el trámite" , señaló.

El Colegio de Notarios también ofrece de manera calendarizada servicios gratuitos a distintos sectores, incluyendo mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, estudiantes y asociaciones comunitarias. Estos apoyos incluyen poderes, certificaciones y copias de documentos sin costo.

Por su parte, José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, destacó que programas como Realidades Jurídicas han acercado los temas legales a la población en un lenguaje claro, reduciendo conflictos que antes terminaban en tribunales.

"Lo que parecía complicado se vuelve digerible para la gente, y eso ha provocado que menos personas tengan que acudir a tribunales para resolver conflictos" , afirmó.

Los interesados pueden acudir a cualquier notaría de confianza en el estado durante septiembre y octubre para acceder a los beneficios y formalizar su testamento con descuento.