Disputan plaza en secundaria de Guaymas

Los alumnos de la Secundaria Técnica Francisco I Madero se encuentran sin prefecto debido a una pugna que no permite que la titular de la plaza asuma funciones, y después de esperar cuatro meses, ella denunció que las autoridades educativas le tienen retenida la asignación.

La licenciada en educación Wendolyn, conocida como Wendy, atendió la convocatoria el día 9 de enero junto con otras tres personas y ganó la plaza, con la idea de presentarse a laborar el día 16 de febrero, pero no ha podido hacerlo porque en la ciudad de Hermosillo no le otorgan la firma oficial, en virtud de que otro participante, el pasante Israel Ramírez, impugnó, aun cuando él no cumple con el requisito de tener su título profesional, el cual era obligatorio en la convocatoria.

“Yo dejé pasar tiempo porque quise hacerlo legal, nunca vi resultados por parte del director José Burciaga ni por parte del representante sindical Arturo Lomelí, ellos dicen que si me han apoyado, y sí, ellos me dieron la firma pero no me han dado apoyo, después de que yo ganara, sacaron un documento a destiempo en el que decían que se podía participar con carta pasante, pero fue después de mi convocatoria, mi convocatoria salió el 9 de enero, y el 9 de febrero que voy a Hermosillo, me niega la firma Arturo Bustamante, me dijo que no me podía firmar porque había una inconformidad por parte de Israel y el no cubre el requisito”, explicó.

Triste por la situación, Wendy dijo que hay “mano negra” para favorecer a Israel, concuño de Arturo Lomelí, y que no le parece justo que le nieguen un derecho ya ganado en una convocatoria donde dos de sus compañeras tituladas que perdieron estuvieron conformes con el fallo, y no imaginó que un pasante como Israel, que solamente le supera a ella en antigüedad, quiera quitarle su derecho.

“Yo debería estar trabajando ahí desde el 16 de febrero, los alumnos necesitan un prefecto y por caprichos de algunas personas no me he podido presentar a trabajar, quisiera que esto se vaya a fondo y que se sepa quién está detrás de todo esto, sigue en su postura Víctor Bustamante en no firmar, dice Lomelí que me da todo el apoyo, pero esto no es apoyo, no me ha servido que me den la firma y ese apoyo que dice si no puedo trabajar”, explicó.

El consejo del profesor jubilado

El profesor jubilado Oscar Acosta Castro se enteró del caso a través de medios de comunicación y aconsejó a Wendy no esperar más y llevar el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa para que un magistrado decida de quien es la plaza, porque esta tardanza es posiblemente una artimaña para favorecer a Israel, y dijo que de no funcionar este recurso puede buscar el amparo.

“Están dando largas para dar el nombramiento a Wendy porque podrían estar haciendo tiempo para que se titule Israel, y una vez titulado decir que ahora si están en igualdad de circunstancias en el aspecto académico, pero Israel gana por antigüedad”, advirtió Acosta Castro.

Consideró que tanto el director como el representante sindical están realizando una simulación de defensa a Wendy e incurriendo en corrupción, porque un apoyo congruente es que Lomelí y Burciaga hubieran ido a Hermosillo a pelear por la decisión que ellos firmaron, donde Wendy es la ganadora.