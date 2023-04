Casi 70 Bancos del Bienestar estarán listos para julio en Sonora

Cerca de 17 mil beneficiados han migrado de otra institución bancaria a Banco del Bienestar.

Para el mes de julio próximo se tiene previsto que los 68 Bancos del Bienestar se encuentren listos en los diferentes municipios de la entidad, para brindar el servicio a sus derechohabientes, señaló Jorge Taddei Bringas, delegado en Sonora de Bienestar.

En la actualidad se encuentran en funciones un total de 25 de estos bancos, comentó el funcionario federal, quien agregó que en forma periódica se irán inaugurando los demás inmuebles para que a más tardar en julio estén los 68 en operación.

“ Vamos a inaugurar sucursales, vamos trabajando fuertemente con el Banco del Bienestar para tener en junio o julio los 68 nuevos Bancos del Bienestar, por ello todo está migrando a Bienestar, para que los apoyos en su totalidad fluyan por ese banco ", dijo.

" Vamos a ir avanzando y estamos en la construcción, algunos ya están terminados, falta el cajero, se está contratando al personal, es un proceso que la intención del presidente es que para julio tengamos funcionando los 68 bancos, en el caso de Sonora ”, sentenció.

Invitan a migrar

De los 55 mil beneficiados que se encuentran en otra institución bancaria, cerca de 17 mil han migrado a Banco del Bienestar, detalló Taddei Bringas, quien añadió que de no darse el cambio perderán los apoyos.