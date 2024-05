Sonora Cibersegura recibió 7 reportes de candidatos por campañas negras en redes

Estos reportes eran para informar sobre la detección de contenidos alterados o falsos en internet.

Desde el inicio de las campañas electorales durante el pasado mes de abril, se recibieron en Sonora Cibersegura al menos 7 reportes de campañas negras por parte de candidatas y candidatos en el estado.

Aunque no se dio a conocer el nombre de estas y estos candidatos, José Manuel Acosta, fundador de la organización, refirió que estos reportes como tal eran para informar sobre la detección de contenidos alterados o falsos en redes sociales e internet.

“ Pero como nosotros no podemos verificar si la información era verídica o no, sólo los recibimos pero no está en nuestra competencia como iniciativa civil ”, aseguró.

Asimismo se le preguntó sobre si en Sonora Cibersegura habían recibido por parte de la ciudadanía sobre las campañas negras que aparecían en videos en las redes sociales, a lo cual comentó lo siguiente: