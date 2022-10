Aportaciones federales podrían usarse en vialidades de Sonora

El Gobierno del Estado podrá decidir si se destinan los recursos a la rehabilitación de calles.

A pesar de que en el Presupuesto Federal de 2023 no viene una asignación directa para Sonora en el tema de rehabilitación de carreteras o caminos rurales, el Gobierno del Estado podría utilizar las participaciones y aportaciones federales para dirigirlas a esa área, señaló Luis Núñez Noriega.

El especialista en temas económicos dijo que Sonora tendrá un aumento de 49 a 55 mil millones de pesos en participaciones y aportaciones, y si la administración encabezada por Alfonso Durazo lo decide, parte de ellas pueden ser dirigidas para el rubro carretero.

“No viene en el presupuesto federal para Sonora, nada considerado de manera directa, salvo que el Gobierno del Estado utilice las participaciones y aportaciones federales para aplicarlas en esos rubros. Va a tener un aumento de participaciones y aportaciones de manera importante, sube del 49 mil a 55 mil millones de pesos, el Ramo 28 y 33, ahí si el Gobierno del Estado decide utilizar ese recurso para carreteras y otro tipo de infraestructura, pues qué bueno”, detalló.

Una vez que el Gobierno del Estado presente la propuesta del Presupuesto Estatal 2023, mencionó se podrá conocer si esas participaciones y aportaciones federales son dirigidas para la rehabilitación de carreteras o caminos rurales en la entidad.

El economista aclaró también que aún cuando en el panorama se tiene un incremento de 7.9 por ciento más que el año pasado, podría haber reducciones para Sonora en el Presupuesto Federal, esto de no darse las condiciones que tienen visualizadas en el tema de ingresos.

“Porque la base de sustento que están utilizando dentro de la Ley de Ingresos del Gobierno Federal están muy optimistas; están considerando que habrá muchos ingresos y a la mejor con la situación económica no se logra, y eso preocupa mucho porque a la mejor no se obtienen los ingresos necesarios y eventualmente no llegarían los recursos a los estados, como se está prometiendo”, explicó.