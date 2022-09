Adquieren computadoras de forma directa para nuevo modelo de justicia

Al declararse desierta la licitación para la adquisición de los equipos de cómputo necesarios para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, la Secretaría del Trabajo recurrirá a la adquisición directa en la compra de estos equipos, dio a conocer Olga Armida Grijalva Otero.

La Secretaría del Trabajo en Sonora, explicó que se llevó con éxito el proceso de licitación respecto a la adquisición de mobiliario y equipamiento se dio de una manera válida y ordenada.

"Donde estamos detenidos ahorita es en la licitación del equipo de cómputo, la tecnología, y estamos porque hicimos la licitación de la manera más transparente, tal como lo mandata la legislación, se dictó el fallo, se levantaron las actas correspondientes, se hizo con la presencia del comité de selección y con la participación del órgano de control interno avalado por la contraloría, entonces estamos en este momento se tomó la decisión de que se haya una adjudicación, una contratación directa”

Grijalva Otero, señaló que uno de los factores que llevaron a declarar desierta esta licitación fue la falta de equipamiento disponible.

“ Se declaró desierta, ya que nos topamos con un problema, por la pandemia se dejó de producir mucho, no nomas fuimos nosotros los afectados, sino que en otros que las implementaciones que se designaban, no se llegó a los requisitos, entonces no había más que declararla desierta”, comentó.

Inversión de 8 millones de pesos

Explicó que la licitación que fue declarada desierta en materia de equipo de cómputo tenía contemplada la inversión de 8 millones de pesos, lo que se aplicará a ahora a través de la compra directa.

Otra situación que se presentó en dicho proceso de licitación, fue el registro de postulantes que no cumplían los requisitos necesarios para su participación en el proceso.

"No cumplían los requisitos, incluso, se observó que había quien se puso y que no tenía empleados, entonces qué tipo de empresa es esa, u otros detalles por el estilo, entonces en presencia del comité de selección y el órgano de control interno, ahí se declara desierta la licitación

Exponen bondades

La Secretaría del Trabajo sostuvo un encuentro con representantes de medios de comunicación en donde expuso las bondades contenidas en el nuevo modelo de justicia laboral.

Ahí, consideró que un 80 por ciento de los expedientes que lleguen a partir del día 3 de octubre al centro estatal de conciliación, se podrán resolver por la vía del diálogo, sin llegar a un proceso de judicialización.