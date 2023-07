Piden reparación de rejillas pluviales de bulevar Las Torres en Cajeme

Y es que por el pase de los vehículos de carga pesada, las rejillas se han deteriorado en los últimos meses, por lo que actualmente los conductores tienen que desviarse, para evitar un accidente o daño con sus automóviles.

Al ser una zona con gran número de circulación de vehículos, ciudadanos están solicitando la reparación de las rejillas pluviales del bulevar Las Torres en la zona del Parque Industrial, ya que se corre el riesgo de que se registren accidentes.

Y es que por el pase de los vehículos de carga pesada, las rejillas se han deteriorado en los últimos meses, por lo que actualmente los conductores tienen que desviarse, para evitar un accidente o daño con sus automóviles.

En un sondeo realizado por el equipo de EXPRESO, conductores comentaron que las rejillas han sido cambiadas en varias ocasiones, pero al poco tiempo se destrozan por la constante circulación de vehículos de carga pesada que trabajan para las empresas.

“Yo paso seguido por aquí, es una de mis rutas principales y me ha tocado ver cómo las cambian pero en cuestión de tiempo ya se deshacen, no sé si es porque sean de muy mala calidad o de plano por el peso de los camiones y los tráilers, sea lo que sea es un peligro transitar, sobre todo para los automóviles”, comentó Ramón Montes.

“Yo trabajo aquí en el parque industrial y me ha tocado ver cómo algunos conductores se quedan sin llantas porque se hacen pedazos al pasar por ahí. Lo que sucede es que al ser una avenida libre vienen con gran velocidad y no se dan cuenta que no está la rejilla y les truenan las llantas”, explicó Raquel Jimenez.

Rejillas cambiadas por empresarios

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Adriana Torres de la Huerta, comentó que en algunas ocasiones esas rejillas han sido cambiadas por los mismos empresarios para mejorar la circulación de esta zona.

“La verdad es que los industriales siempre han estado bien pendientes de estos temas, ellos hacen muchas cosas para mejorar el acceso del Parque Industrial. Ahorita ellos están trabajando en todo lo que se pueda considerar”, mencionó.

Sin embargo, este problema es responsabilidad del Ayuntamiento de Cajeme, pero hasta el momento no ha dado a conocer la reparación de estas rejillas.