Madre solicitan ayudar para dos menores heridos en accidente de tránsito

Los menores viajaban en moto mientras entregaban tamales cuando un automóvil los arrolló en el municipio de Ímuris.

Dorlis Cecilia López Traslaviña, madre de 6 hijos, necesita ayuda urgente para salvar a sus dos hijos que resultaron heridos en un accidente de tránsito en el municipio de Ímuris, Sonora.

Los dos hijos de Dorlis viajaban en moto mientras entregaban tamales cuando un automóvil los arrolló.

Uno de ellos presenta una lesión grave, sin embargo, se reporta estable; el otro hijo necesita cirugía urgente en la pierna derecha, con un costo de 16 mil pesos, indicó la madre.

Ambos menores están internados en el Hospital Kino recibiendo la atención médica necesaria, por lo cual solicita apoyo económico de la comunidad en general.

Dorlis Cecilia vende tamales para mantener a sus hijos y necesita ayuda para cubrir los gastos médicos, al mismo tiempo que tiene que cuidar a sus otro cuatro hijos.

Para ayudar con algún donativo, Dorlis Cecilia puso a disposición una tarjeta para deposito en la tarjeta de banco Azteca: 4027665833425086.

"Si me pudieran ayudar a compartir esta información para que más personas me puedan ayudar, ya que aún me falta reunir un monto considerable" , finalizó la afligida madre.