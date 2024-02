Baja Morena a Ricardo Lugo de candidatura por la alcaldía de SLRC

El anunció se da luego de las declaraciones del actual Presidente Municipal, mismo que desconoció la candidatura de Lugo Moreno.

Después de que se diera a conocer que Ricardo Lugo Moreno, diputado local de Morena, sería el candidato de dicho partido a la alcaldía de San Luis Río Colorado, la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas informó a través de un comunicado que sería César Iván Sandoval Gámez el nuevo candidato a la alcaldía.

Esto sucedió poco después de que el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos Gonzáles Yescas, desconociera la candidatura de Lugo Moreno a lo cual se refirió como "No hay nada definido" .

Te puede interesar Anuncia Morena en Sonora candidaturas a 4 alcaldías

"Haber, vuelvo a repetirles entiendan mi español, voy agarrado con Iván Sandoval, no me pregunten más, hay que esperar a que nuestro partido delibere, no hay nada definido" , comentó el munícipe.

En el documento presentado por la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas se informan que los candidatos a las alcaldías de Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado son: María Dolores del Río, Javier Lamarque Cano, Juan Francisco Gim Nogales y César Iván Sandoval Gámez, respectivamente.

Hasta el momento, Ricardo Lugo Moreno, quien fuera candidato a la presidencia municipal, no ha dado declaraciones respecto a esta situación.