Desgracia en SLRC por incendio de bar Beer House

Reportes preliminares señalan que al menos 11 personas perdieron la vida durante la madrugada del sábado.

Perkis, Rika y Aarón llegaron a trabajar al bar Beer House la noche del jueves, como habitualmente lo hacían en su faceta de músicos e integrantes del grupo Mitosis en San Luis Río Colorado. Sin embargo ese día, sus instrumentos y sus voces lo harían por última ocasión.

Es misma noche Julissa y su hijo Emiliano también decidieron acudir al mismo bar a pasar una noche de diversión; desconocían que pasada la media noche un tipo en estado de ebriedad seria expulsado del bar, y en su reacción de enojo decidiera prender fuego las instalaciones del lugar, que después se dio a conocer funcionaba en forma clandestina.

Y fue así, en un momento el lugar ardió en llamas y con el, lamentablemente fallecieron 11 personas que acudieron esa noche a divertirse. Hoy, sus amigos, familiares, conocidos y desconocidos lloran sus muertes.

Hugo Macias Duarte, integrante del grupo Mitosis que se presentó en el bar Beer House en San Luis Río Colorado, lamentó la muerte de sus compañeros en este lugar en donde él también se encontraba resultando ileso.

“Aún en shock por la terrible tragedia y la perdida de tres hermanos. Gracias a Dios pude llegar a casa con mi familia. Que en paz descansen Perkis, Rika y Aaron, Mis condolencias y pronta resignación a todas las familias de los fallecidos en este terrible acontecimiento” , posteó el hombre a través de su cuenta de Facebook.

Una de las asistentes al bar Beer House lamentó la muerte de las 12 personas fallecidas a causa de este incendio, asegurando que solo iban a pasar un buen rato sin imaginar los lamentables sucesos que acontecerían.

Otra de las personas que estuvieron presentes en el bar y que resultó sin lesiones fue Sarahí Gaxiola quien lamentó profundamente este hecho.

“Hoy mi corazón se encuentra completamente destrozado y vacío, no hay palabras para describir qué otra vez volvería a sentir este dolor tan grande, la vida me premió con una familia incondicional, un honor haber crecido con ustedes y que me enseñaran absolutamente todo musicalmente, el día a día, y más que nada por sus abrazos, consejos, risas y amor, la música nos hizo compañeros y el corazón familia” , compartió la joven refiriéndose a miembros del grupo Mitosis que fallecieron en este lugar.

Detienen a presunto responsable

Se trata de José Luis el presunto responsable del incendio de bar Beer House, quien fue detenido por elementos de seguridad cuando intentaba huir a Sonoyta. El vehículo tipo grúa que conducía al momento del ilícito fue localizado en un domicilio.