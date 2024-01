Sismos en Sonora no son motivo de alarma para la población: investigador

En lo que va de enero, se han registrado 11 sismos en el Golfo de California, y el pasado martes se sintieron dos en territorio sonorense.

Los sismos que se han registrado en la últimas horas en el Golfo de California y que se han sentido en territorio sonorense no debe ser un motivo de preocupación para la población, aseguró el profesor investigador, Dagoberto López López.

El Ingeniero Civil y especialista en temas de sismos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) destacó que, desde el pasado martes se han registrado al menos cuatro sismos de baja magnitud, pero esto no debe alarmar a los habitantes de Sonora.

“ Ahorita tenemos baja actividad sísmica, es el comportamiento natural del planeta, los registros que se tienen ahorita están dentro de lo normal, no está tampoco para causar alarma, apenas la gente lo siente, pero no daña las construcciones y no genera riesgo para las personas ”, precisó.

Resaltó que, en lo que va de enero, se han registrado 11 sismos en el Golfo de California, ya que la cifra promedio por mes llega a ser de 30 movimientos, lo que significa que la actividad sísmica es baja.

Te puede interesar Se registra sismo de magnitud 4.9 en Pueblo Yaqui: SSN

Abril, el mes con mayor actividad sísmica

Según los registros, dijo, el mes de abril es cuando se registran más movimientos en esta zona del país, donde se ha concentrado el mayor número de sismos en los últimos 24 años.

“ Tenemos registrados desde el 2000 hacia acá mil 882 sismos en ese mes, que representan el 26 por ciento de todos los sismos que tenemos. Son mil 882 de 7 mil 152 que tenemos desde el 2000 hacia acá. El resto de los meses más o menos el comportamiento es parejo ”, agregó.

El investigador consideró que es positivo que se registren sismos de menor magnitud, ya que la liberación de energía se da gradualmente y eso disminuye la probabilidad de que se registren movimientos fuertes que puedan afectar al territorio sonorense.