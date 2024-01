Vecinos de Guaymas se vieron sorprendidos con el sismo de esta mañana

Protección Civil Estatal confirmó que no hubo daños en Guaymas por el sismo suscitado esta mañana en el puerto; lo mismo para Empalme.

La mañana de este miércoles, a las 7:23 horas, un sismo con reporte preliminar de de magnitud 4.7 se registró en las cercanías de Guaymas, con coordenadas geográficas de 27.57 grados de latitud y -111.49 grados de longitud, a una profundidad de 10 kilómetros y a 70 kilómetros al sureste de Guaymas, según informaron fuentes sismológicas.

El reajuste fue dado a conocer por el Sistema Sismológico Nacional horas después, donde la magnitud quedó registrada en 4.4 grados, 64 kilómetros al oeste de Guaymas.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 64 km al OESTE de H GUAYMAS, SON 03/01/24 08:23:34 Lat 27.84 Lon -111.54 Pf 12 km pic.twitter.com/fR6foUiLfJ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 3, 2024

Edgar Gutiérrez, coordinador de la Coordinación de Protección Civil en Empalme, aseguró que hasta el momento no se han recibido reportes de daños por parte de la ciudadanía. La coordinación Estatal de Protección Civil también informó que no se tienen reportes de daños en Guaymas.

Sacude la mañana de guaymenses

En Guaymas, el sismo fue perceptible en la mayoría de las colonias del puerto, incluyendo el sector centro, Lomalinda, Guaymas Norte, Fátima y Miramar. Residentes de estas áreas reportaron haber sentido el temblor, que despertó a muchas personas en la región.

Silvia, residente de Guaymas Norte, describió su experiencia: "Primero creí que pasaba alguien muy pesado corriendo por el techo de mi casa, en mis pies, sentí que temblaba el piso. Lo primero que pensé fue eso, alguien corriendo por mi techo, e inmediatamente pensé en un temblor, y ahí fue cuando mi corazón se estremeció del miedo."

Cristina, de Lomalinda, compartió su vivencia: "Acababa de cerrar la puerta de mi casa, venía al trabajo y me quedé parada llenando un bote de agua. De repente, sentí que se me movió el piso y pensé que tembló o pasó un carro pesado. Sentí que algo se regresó y miré el teléfono, eran las 7:23."

Delia, residente del centro de Guaymas, expresó: "Sentí que vibró muy fuerte, estaba acostada. Me levanté rápido asustada, pero ya no sentí nada. Sí me asusté mucho."