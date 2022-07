Sindicato Alternativo de Oomapas de Cajeme pelea por el derecho del escalafón

CIUDAD OBREGÓN, SON.- Trabajadores del Sindicato Alternativo de Oomapas de Cajeme (SAOC) manifestaron que existe simulación e imposición por parte de la Dirección General del organismo, ya que no se está respetando el derecho del escalafón, a pesar de estar establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Matilde García Morales, secretaria general del SAOC, dijo que recientemente se aprobó un puesto de supervisión para un trabajador que está en el lugar 128 del escalafón y no se le dio la oportunidad a personas que tenían mayor antigüedad y que cumplían con otros requisitos importantes.

“Este derecho es uno de los más significativos y los más importantes para los trabajadores, pues te lo da la antigüedad, la dedicación que le pongas; es increíble que después de tantos años de estar sindicalizados no tenemos ese respeto”, expresó.

Por su parte, el Director General del Oomapas de Cajeme, Luis Castro Acosta, aseguró que se desconocía la antigüedad del trabajador, pues solamente se basaron en los conocimientos operativos que tiene en el área.

“No se tomó en cuenta el tema de la antigüedad, los gerentes del área me aseguraron el tema de la operatividad; aún no se realiza el movimiento, sí se firmó un documento, pero no conocíamos la situación del trabajador”, apuntó.