Temen no alcanzar a legalizar su auto por saturación de Repuve

El presidente de Sippafa, Fidel Lugo Ayala, explicó que desde hace días se ha complicado programar las citas en la página del Registro Público Vehicular (Repuve), lo que ha ocasionado que algunas personas no puedan llevar a cabo este proceso.

A semanas de que se culmine el proceso de regularización de vehículos extranjeros, la organización Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa) está alertando sobre la posibilidad de que algunos ciudadanos se queden sin llevar a cabo el trámite, ya que la plataforma para hacer el registro de citas se encuentra saturada.

El presidente de Sippafa, Fidel Lugo Ayala, explicó que desde hace días se ha complicado programar las citas en la página del Registro Público Vehicular (Repuve), lo que ha ocasionado que algunas personas no puedan llevar a cabo este proceso.

“Hay veces que aparece, luego se satura y después vuelve a aparecer, yo creo que ya se están acabando las citas antes del 31 de diciembre, así pasó la vez pasada cuando iba a culminar el proceso el 20 de septiembre, desde semanas antes ya no se podían hacer citas, parece que desde la Ciudad de México controlan la pagina del Repuve y sólo están permitiendo determinado número de registros” , expresó.

Por esta situación, hizo un llamado a todas las personas que no han podido regularizar su vehículo para que se registren a esta organización y sean respaldados en caso de que en el próximo año se lleven a cabo decomisos de automóviles ‘chocolates’.

“En otros estados como Durango o Chihuahua ya están amenazando de que van a decomisar a los que no hicieron el trámite y no aprovecharon el proceso, por eso queremos decirle a la gente que se acerquen para hacerles las citas en caso de que se pueda o si no alcanzan pues los agregamos a un padrón para protegerlos y no los decomisen” , reiteró.

Una vez que se concluya con el proceso, mencionó, se reforzará el padrón de esta organización para determinar cuántos vehículos quedaron sin regularizarse.

Los interesados en registrarse a Sippafa pueden acudir a las oficinas ubicadas en calle Tabasco esquina con 6 de abril, en Ciudad Obregón.