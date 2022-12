Gobernador invita a aprovechar últimos días de regularización de "chuecos"

Alfonso Durazo explicó que los interesados pueden acercarse a los módulos para regularizar los vehículos denominados “chuecos”, pues las ventanillas para tramites no se están utilizando en su máxima capacidad.

Las ventanillas para dar trámite a la regularización de automóviles de procedencia extranjera no están siendo utilizadas al cien por ciento por los usuarios, por lo que el gobernador Alfonso Durazo Montaño invitó a quienes poseen un vehículo que se requiera regularizar a que se acerquen para realizar el proceso.

El mandatario estatal indicó que sí hay lugares disponibles para poder realizar el trámite, por lo que los interesados pueden acercarse a los módulos para regularizar los vehículos denominados “chuecos”.

“Ahorita hay citas que no se están ocupando, es decir la infraestructura creada para la regularización no está siendo utilizada al máximo, consecuentemente, el hecho de que haya vehículos sin regularización no obedece a la falta de espacios en las ventanillas para su regularización.

“Yo haría un llamado a las personas que tengan algún vehículo en esa condición a que aprovechen esos días, faltan un par de días, faltan unas semanas para la conclusión del año podemos darle un buen jalón”, expresó.

Sobre la posibilidad de que haya alguna extensión en el plazo para realizar este trámite, Durazo Montaño mencionó que no se puede comprometer ya que es un proceso que le compete al Gobierno federal.

“Todavía no termina el periodo, sino hasta el último día de diciembre, es una decisión del Gobierno federal, yo no quisiera especular sobre las posibilidades de ampliar el plazo”, apuntó.