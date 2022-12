María Fierro y Gilberto Covarrubias, los Servidores Públicos del año

La secretaria de Previsión Social del Sutpes y el jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil del Estado de Sonora fueron elegidos por su labor a la ciudadanía.

Ser condecorados como Servidores Públicos del Año es una gran felicidad y motivación de haber hecho su labor de forma excepcional, pero también refuerza el compromiso de seguir haciendo las cosas bien en beneficio de la sociedad sonorense, coincidieron María Magdalena Fierro Maganda y Gilberto Covarrubias Espinoza.

Ambos premiados por su esfuerzo y dedicación durante el 2022, concordaron que recibir esta condecoración fue muy satisfactorio, ya que indica que su labor es notable y que la están realizando de forma satisfactoria.

María Fierro, secretaria de Previsión Social del Sutspes, llegó a Sonora en 1998, proveniente de su oriundo estado de Guerrero, para trabajar en el Hospital General del Estado y desde hace 23 años dedica su esfuerzo y trabajo a la función pública en el estado.

La enfermera, médico quirúrgica y tanatóloga señaló que el recibir este premio es muy satisfactorio, además que le representa un compromiso de mantener su labor y contagiar a sus compañeros para que la función pública se lleve a cabo de buena forma.

“Es un orgullo para mí, me hace feliz me emociona, le doy gracias a Dios; me cayó de sorpresa no sabía que me iban a elegir, me siento muy feliz, es una motivación para seguir adelante y seguir echándole ganas” , manifestó.

Por su parte, Gilberto Covarrubias, jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil del Estado de Sonora, hace 36 años se convirtió en el primer oncólogo pediatra en Sonora, y a partir de ahí se ha dedicado a mejorar esta área en beneficio de las familias sonorenses.