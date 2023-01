Ciudadanos deben cooperar para mejorar imagen de Cajeme: Gerardo Sastré

El titular de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cajeme explicó que los esfuerzos de la dependencia son en vano para mejorar la imagen de Cajeme si la ciudadanía no hace su parte.

Aunque el Ayuntamiento de Cajeme cuenta con 700 trabajadores que se dedican a los servicios públicos, la imagen de la ciudad no cambiará si los ciudadanos no colaboran en las acciones de limpieza, indicaron autoridades municipales.

El titular de Servicios Públicos e Imagen Urbana, Gerardo Sastré Iriarte, reconoció que el Ayuntamiento es el encargado de atender las zonas públicas y fomentar la cultura de la limpieza, sin embargo, el apoyo de los ciudadanos es fundamental para que se tenga un resultado positivo.

“El esfuerzo no será suficiente si la ciudadanía no nos apoya en la limpieza, ese será el cuento de nunca acabar, solamente les pedimos que tengan limpio enfrente de su casa, antes se veía que las personas limpiaban sus banquetas y ahora todos nos dejan a nosotros y pues así no vamos a terminar nunca”, expresó.

Una parte focalizada con mayor problema, mencionó, es en el primer cuadro de la ciudad, ya que los comerciantes y restauranteros arrojan la basura a la vía pública en lugar de reservarla en un lugar especial.

“Hay problemas porque mucha gente saca la basura y la avienta a la calle, hemos visto casos de restaurantes que barren la banqueta y echan la basura a la carpeta asfáltica, esto es trabajo de todos, no nomás de nosotros como Ayuntamiento”, indicó.

Agregó que actualmente cuentan con tres barredoras que realizan limpiezas nocturnas, pero estas tienen constantes problemas mecánicos, por lo que se proyecta adquirir nuevas en esta administración municipal.

El funcionario señaló que se está trabajando en un nuevo plan que contempla cambios en esta dependencia para mejorar las estrategias de atención y limpieza de la ciudad.