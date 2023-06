Continuará Servicio de Protección Federal en Imss de Cajeme

Zoé Robledo Aburto, director general del Imss a nivel nacional, mencionó que esta instancia de seguridad está trabajando en diversos hospitales como parte de una nueva medida que se implementó en varios estados de la República.

Pese a las quejas del personal de salud y derechohabientes por el trabajo que realizan los elementos del Servicio de Protección Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) continuará con estas medidas, para evitar diversos delitos y mantener el orden en los hospitales.

Zoé Robledo Aburto, director general del Imss a nivel nacional, mencionó que esta instancia de seguridad está trabajando en diversos hospitales como parte de una nueva medida que se implementó en varios estados de la República.

Agregó que, la iniciativa se debió a que las empresas de seguridad privada no brindaban un buen servicio, pues en ocasiones no se percataban de los robos que se cometían en diversos hospitales.

“Lo estamos intentando hacer en todo el país porque las empresas privadas no cumplían su función a pesar de que se les contrataba para proteger a los derechohabientes y trabajadores. En todo el país había muchos problemas de personas que no es derechohabiente y que ingresaba al hospital, sustraían piezas y no me refiero a trabajadores”, destacó.

¿Qué función tienen?

El funcionario federal precisó que, esta estrategia nacional ayudará a evitar el ingreso de sustancias prohibidas a los hospitales, además de que entren solo personas identificadas como derechohabientes del Imss.

“Sabemos que esto puede generar molestias pero es en beneficio para todos. El Servicio de Protección Federal es una institución de la Secretaría de Seguridad Pública que nos garantiza la seguridad de nuestros trabajadores y derechohabientes”, mencionó.

Desde hace meses, en el municipio de Cajeme, derechohabientes y trabajadores de la salud se han manifestado por supuestos malos tratos de esta instancia de seguridad, además de que restringen el acceso a las personas que acompañan a adultos mayores o quienes tienen alguna enfermedad.