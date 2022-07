Sergio Castillón debuta como escritor con "Un Insomnio Diferente"

HERMOSILLO, SON.- Las inseguridades y ansiedades de los jóvenes que realizan la transición de la preparatoria a la universidad han sido reflejadas en la novela “Un insomnio diferente”, debut narrativo del escritor hermosillense Sergio Castillón Flores.

Mercadólogo de profesión y egresado de la Universidad de Sonora, el joven de 27 años se adentró en el proceso de la escritura buscando una válvula de escape para expresar sus emociones y sentimientos.

Lo que comenzó como un proceso terapéutico se convirtió en una novela de largo aliento que tardó un año y medio en completarse, viendo recién la luz de manera independiente.

“La propuesta que da mi libro es meterte en la cabeza de alguien que vive situaciones muy comunes, pero dentro de una mente muy inestable y ansiosa, como lo son la mayoría de las mentes de los estudiantes que pasan por esa etapa”, señaló el autor.

“Son inseguridades de no saber qué hacer el fin de semana, de no tener novia, no tener amigos, o qué van a hacer en un futuro. Es un limbo entre las inseguridades de un niño y las inseguridades de un adulto, porque mientras te preocupas de tu seguro social y tu futuro al mismo tiempo te estás preocupando de que tu novia te dejó en visto”.