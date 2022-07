Será opcional el uso de cubrebocas en comercios afiliados a la Canaco

Los afiliados a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Hermosillo tanto los empleados de los establecimientos como los clientes podrán utilizarlo de manera opcional, indicó Juventino Félix Lugo.

HERMOSILLO, SON.- De aprobarse totalmente que deja de ser obligatorio el uso de cubrebocas en Sonora, los afiliados a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Hermosillo tanto los empleados de los establecimientos como los clientes podrán utilizarlo de manera opcional, indicó Juventino Félix Lugo.

El presidente de la Canaco Hermosillo apuntó que en el caso de los trabajadores de los comercios afiliados tampoco se les obligará a seguirlo utilizando ya que se trata de una decisión personal, además considera que poco a poco toda la población dejará de usarlo.

“Vamos a esperar a que se apruebe el dictamen del cubrebocas, acatamos siempre lo que es la ley porque realmente no será obligatorio el uso pero tampoco no usarlo, la gente va a tomar la decisión si lo conserva o no.

“Yo siento que hay a quienes les da seguridad y la gente que quiera no traerlo porque está vacunado y se siente cómo adelante pero hay otros que tienen ciertas enfermedades y deberían seguir usarlo”, dijo.

Problema de agua en Hermosillo

Respecto al desabasto de agua en algunas colonias del Norte y Norponiente de Hermosillo, Félix Lugo afirmó que los afiliados a la Canaco cuentan con tinacos para enfrentar el problema durante las horas que no hay servicio.

“Hemos estado viendo el problema de agua en Hermosillo, afortunadamente los negocios como el uso de agua es poco que usan el agua para lavarse las manos, los baños, el consumo lo tienen controlado con sus tinacos.

“Sabemos que todo el público en general está afectado por este problema en el Norte de la ciudad principalmente, se empezaron tandeos, la gente lo sabe que todos los veranos se da este problema”, indicó.

Además resaltó que de los mil 250 miembros de Canaco e Hermosillo hay un gran número de negocios ubicados al Norte y Norponiente de la ciudad, aunque también en el verano aumentan las ventas para los negocios que se dedican a comercializar agua.