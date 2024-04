Sequía en Sonora no ha afectado el mercado ganadero con el extranjero

La sequía que ha atravesado Sonora ha sido beneficiosa para la exportación de ganado, de acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Sonora.

A pesar de la sequía que ha atravesado el Estado, esta ha sido beneficiosa para la exportación de ganado, el cual fue calificado como histórico por parte del presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Juan Ochoa Valenzuela indicó que las lluvias que se presentaron en Sonora durante la temporada invernal contribuyeron a que haya un ánimo entre el sector ganadero en la espera de más precipitaciones en beneficio de la comunidad ganadera.

Aseguró que, pese a la sequía, no se han presentado pérdidas en el hato ganadero, es decir, no se ha tenido reporte de la muerte de ganado por parte de los productores.

“Mortandad como tal nosotros no vemos en ese sentido, ahorita en este año si bien venimos de la peor sequía también es cierto que estamos en el mejor mercado históricamente, no ha habido un mercado como este, entonces nadie va a dejar que se le muera un animal, ilógico, a parte la Unión Ganadera tiene todas las herramientas para que tú vendas; tenemos subastas en el sur, en el centro y hay un mercado abierto. De hecho, estamos superando la expectativa de exportación, por lo mismo se podrá morir lo que se muere normalmente pero no por sequía” , aseguró.

Inducción de lluvias

Con respecto a la inducción de lluvias, Juan Ochoa compartió que se espera el monzón mexicano para poder aplicar el programa que inyecta Yoduro de Plata para aumentar las precipitaciones.

“Eso viene siendo en el monzón cuando vienen las nubes en julio-agosto y tiene que haber condiciones, o sea es una serie de condiciones para que la efectividad sea mayor” , puntualizó.