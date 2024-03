CEPC redobla esfuerzos en acciones preventivas por Semana Santa 2024

Personal de Protección Civil realiza recorridos preventivos en diversos puntos del estado de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, cuerpos de rescate y organizaciones civiles, redobló esfuerzos en las acciones preventivas para garantizar una Semana Santa segura para los residentes y visitantes del estado.

Con recorridos y volantes preventivos en diversos puntos de la entidad, el personal de Protección Civil estuvo en lugares como el Cochórit, Fronteras, Caborca, Magdalena de Kino, Puerto Libertad, Altar, San Carlos, entre otros, donde se ha instado a los conductores a tener precaución, respetar los señalamientos y límites de velocidad así como adoptar medidas para prevenir accidentes cuando ya se encuentren en los destinos a los que se dirigen.

Se insiste en la importancia de respetar los señalamientos viales y los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y no conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias tóxicas, no distraerse al volante con el celular u otros dispositivos, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol. Así com atender las recomendaciones de las autoridades y seguir los planes de seguridad en caso de emergencia.