La Secretaría de Salud de Sonora despliega brigadas en Hermosillo para controlar el aumento de casos de dengue, especialmente en colonias con alta presencia del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud intensificó su respuesta sanitaria ante el repunte de casos de dengue en Sonora, activando operativos en colonias donde el mosquito transmisor mantiene una alta presencia. Las brigadas se desplegaron especialmente en zonas de Hermosillo con mayor riesgo, informó la dependencia estatal.

¿Qué zonas presentan mayor riesgo por dengue en Sonora?

El director de Epidemiología, Universo Ortiz, explicó que sectores como Palo Verde, Villa de Seris, Solidaridad y Ley 57 muestran una actividad elevada del vector, de acuerdo con los registros obtenidos mediante ovitrampas instaladas en distintos puntos de la ciudad.

A nivel estatal, Guaymas continúa como el municipio con más contagios acumulados en 2025, con mil 114 casos confirmados, seguido de Cajeme y Hermosillo. En total, Sonora suma 2 mil 002 atenciones por dengue en lo que va del año.

¿Cuál es la situación actual de dengue en Sonora?

"A la semana 44 van 2,002 casos acumulados en el Estado, de los cuales 1,114 son de Guaymas y el resto de los municipios de Hermosillo y Cajeme. Guaymas tiene un poquito más de la mitad, pero hay que aclarar que son los acumulados en todo el año; actualmente nuestras zonas de mayor riesgo sí son Guaymas, pero también la zona urbana de Cajeme y Hermosillo" , expresó el funcionario.

Ortiz reiteró que la fumigación no es el método más eficaz para erradicar al mosquito, pues únicamente elimina a los ejemplares adultos. Por ello, remarcó que las acciones de limpieza y eliminación de criaderos siguen siendo esenciales para frenar su reproducción y cortar la cadena de transmisión.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría de Salud para controlar el dengue?

La dependencia estatal enfatiza que la participación ciudadana es fundamental para eliminar los criaderos del mosquito transmisor y evitar nuevos contagios, complementando así las acciones oficiales de fumigación y vigilancia epidemiológica.