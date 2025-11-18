La Secretaría de Salud informó que el dengue sigue presente en algunos municipios y pidió a la población retirar recipientes con agua para evitar la reproducción del mosquito.

La Secretaría de Salud de Sonora llamó a la población a reforzar las acciones domésticas para eliminar criaderos de mosquitos transmisores de dengue, ante la presencia focalizada de casos en algunos municipios del estado.

El titular de la dependencia, José Luis Alomía Zegarra, reiteró que la enfermedad sigue activa y depende en gran medida del control comunitario para evitar nuevos contagios.

Alomía explicó que el dengue no se transmite de persona a persona, sino únicamente por la picadura del mosquito Aedes, el cual se reproduce principalmente dentro de las viviendas y en patios particulares. Señaló que, debido a las lluvias registradas este año, aumentó la presencia de depósitos con agua limpia que pueden convertirse en criaderos.

El secretario pidió a las familias sonorenses retirar, voltear o tapar recipientes como llantas, botes, tambos y floreros, al ser los espacios donde el mosquito encuentra condiciones para reproducirse. Recordó que los municipios realizan campañas de descacharrización e invitó a la ciudadanía a sumarse a ellas de manera activa.

Informó que, como parte de las acciones estatales, se han fumigado más de 151 mil hectáreas en Sonora, utilizando más de 54 mil litros de insecticidas y cubriendo 289 localidades, incluyendo las principales ciudades costeras del centro y sur. Sin embargo, aclaró que la fumigación no elimina los criaderos y, por lo tanto, no es el método más efectivo para cortar la cadena de transmisión.

Alomía subrayó que la eliminación de criaderos es la medida fundamental para prevenir el dengue, ya que estos se encuentran dentro y alrededor de los hogares. Añadió que, sin criaderos, no hay mosquitos, y sin mosquitos, no hay dengue.

El secretario concluyó que la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía es clave para reducir riesgos y proteger la salud de las familias sonorenses.



