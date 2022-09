Sebastián representará a México gracias a su interés por las matemáticas

El menor que estudia en el Colegio Bicultural de las Américas en la ciudad de Cananea, Sonora, fue pre seleccionado para participar en la Olimpia Internacional de Matemáticas y representar a México.

Sebastián Preciado cursaba sus primeros años de kínder cuando descubrió su interés por los números, las sumas, restas y todo lo relacionado con las matemáticas. Tras varios años de preparación, el estudiante ha logrado recibir múltiples reconocimientos, también fue pre seleccionado para participar en la Olimpia Internacional de Matemáticas y representar a México.

“Siento mucho orgullo sobre todo porque es una ciudad pequeña y a comparación de Monterrey, Ciudad de México o en este caso Hermosillo, que gane alguien de Cananea una ciudad con menos de 20 mil habitantes, pues obviamente se siente este orgullo” , expresó Sebastián.

Para el niño de tan solo 11 años de edad, que estudia el sexto grado en el Colegio Bicultural de las Américas en la ciudad de Cananea, Sonora, lo que más le gusta son los problemas de lógica, porque estos representan un reto que lo hacen pensar y razonar sobre los problemas matemáticos.

“Si el tema es nuevo si le dedico tiempo, los temas que ya domino casi no le dedico tiempo, refuerzo lo que no se bien, reforzando lo básico, pero con algo nuevo ahí es cuando le empiezo a poner el empeño, le dedico como unas dos horas diarias“ , dijo.

Sebastián compartió que le gustan los números y que no se fue difícil aprenderlos, también que le gustaría estudiar la carrera de Matemáticas en la Universidad de Sonora.

“En realidad las matemáticas difíciles no son, únicamente es que lo sepas aprender porque ya que lo aprendas se te empieza a hacer fácil y es algo que te va a ayudar en la vida” , señala.

El pasado viernes 2 de septiembre se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 30 niñas y niños de nivel básico y medio superior, quienes participaron en la Sexta Olimpiada Mexicana de Matemáticas.