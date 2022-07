Retraso en la nueva reforma laboral complicará la búsqueda justicia

El abogado en materia laboral, Francisco Córdova Romero, informó que la transición hacia la nueva reforma laboral en Sonora tiene retrasos, lo que complicará la búsqueda de justicia por parte de patrones y trabajadores.

El pasado 1 de mayo de 2019 se publicó un decreto en el que la Ley Federal del Trabajo establecía diversas disposiciones que en conjunto formaban la nueva reforma laboral con la que paulatinamente ha comenzado a regirse el país desde entonces.

Esta reforma determina, entre otras cosas, aspectos sindicales y de conciliación y justicia laboral, los cuales dejan de estar a cargo de la Junta de Conciliación y Arbitraje y pasan a manos del Poder Judicial a través de Tribunales Especializados.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, el abogado en materia laboral, Francisco Córdova Romero, señaló que la transición hacia ese nuevo modelo de justicia laboral en Sonora tiene un importante retraso debido a la pandemia por Covid-19 y al reciente cambio de gobierno estatal, sin embargo, se prevé que finalmente pueda entrar en vigor el próximo 3 de octubre.

"Hay un equipo completo de trabajo que implementó el Supremo Tribunal de Justicia para los juzgados laborales del orden común, porque has de saber que va a haber juzgados de materia federal que los va a manejar el Poder Judicial de la Federación, y juzgados laborales del fuero común que los va a manejar el Supremo Tribunal de Justicia".

"En ambos casos están trabajando en capacitar al personal, funcionarios, etcétera, pero físicamente, instalaciones no las tenemos, entonces nos faltan dos meses, agosto y septiembre, prácticamente, y ahorita lo que se va a hacer, por lo menos en el fuero común, se van a utilizar esos espacios físicos que se tienen para el lado de los juzgados penales [...]. Sonora y particularmente Hermosillo requieren de instalaciones mayores" , comentó.

También indicó que dichas instalaciones requerirán al menos dos años para poder ser concretadas a causa de la inversión y construcción requeridas, situación que en el inter complicará la búsqueda de justicia laboral por parte de patrones y trabajadores.

"A partir del 3 de octubre, esas Juntas de Conciliación no van a agarrar ni una sola demanda nueva, todas van a ser del nuevo sistema laboral [...], pero no hay nada definitivo porque tiene el aspecto de la conciliación, que las salas de conciliación ahora van a ser una obligación del trabajador y el patrón, y no sabemos dónde van a ser las salas".

"No hemos podido concretar información tajante, efectiva, de cómo están los proyectos, dónde van a estar instaladas las salas de conciliación, todavía no sabemos nada de eso" , apuntó.

El abogado resaltó que esta reforma elevó a rango constitucional el derecho a la conciliación, lo que obliga a todas las personas que busquen justicia laboral a pasar por ese proceso y agotarlo antes de acabar en un juzgado, agregando que ya no se podrán interponer demandas directamente ante un juez, por lo que aún quedan retos en Sonora en cuanto a la aplicación de esta reforma, la cual tiene algunos aspectos por definir antes de poder entrar en funciones completamente.