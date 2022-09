Autoridades de Navojoa piden no intentar cruzar el Río Mayo

En lo que tiene agua el Río Mayo, por lo menos diez personas han fracasado en el intento de cruzarlo a bordo de un vehículo, informó Jesús Edmundo Valdez Reyes.

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y comandante de Bomberos de Navojoa manifestó que en las últimas dos semanas, al menos cinco vehículos se han quedado varados en el área recreativa del Río Mayo.

"El río tiene mucha agua, registra los 26 metros cúbicos por segundo, por lo que no se puede pasar, sobre todo en el área recreativa que se ubica entre Pueblo Viejo y Guaymitas", comentó.

Valdez Reyes señaló que específicamente ese sector presenta muchas irregularidades y vados, por lo que no es recomendable meterse en los vehículos y a bañarse.

"El llamado es a que no se metan, a 200 metros está el puente, es mejor que tomen ese acceso a poner en riesgo su integridad física y patrimonial", aseveró.

Exhortó a los navojoense a hacer caso a los señalamientos de no meterse a bañar y no cruzar en sus vehículos por las corrientes naturales del Río Mayo.

Zonas de riesgo

Pueblo Viejo

Valle Buey

Sibacobe

Tablón Tesia

La Pera Tesia

"Todos los cruces que hay en esas zonas anteriormente eran utilizados porque no corría el agua, pero ahora no hay condiciones, la reiteración y el llamado es a no cruzarlos", insistió.