Marcharán en Palacio Municipal de Navojoa por falta de servicios públicos

Por falta de servicios públicos, incluyendo servicio de bacheo y reparación de fugas de aguas negras, el movimiento Poder del Pueblo de Sonora se manifestarán en el Palacio Municipal.

Por la carencia de servicios públicos en el municipio de Navojoa y por las promesas incumplidas de la actual administración, el movimiento Poder del Pueblo de Sonora amenaza manifestarse en el Palacio Municipal de Navojoa en los próximos días.

El líder del movimiento, Jesús Román Zamorano, señaló que presidentes vienen y van y siguen sin cumplir los acuerdos de campaña establecidos con los sectores sociales, comerciales, empresariales y ciudadanos.

"Queremos que los funcionarios públicos del ayuntamientos de Navojoa, que supuestamente son emanados del principio del partido MORENA y de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar, se pongan las pilas con el pueblo de Navojoa", apuntó.

El luchador social aseguró que las protestas que han realizado anteriormente no han sido escuchadas, por lo que la única opción que tienen en esta manifestación es tomar las instalaciones del Palacio Municipal.

"Vamos a tomar el palacio, y tope lo que tope, ya basta. Es mucha la exigencia de la ciudadanía y ojalá que no nos tomen como conservadores porque no lo somos, ya no estamos en ningún partido político", aseguró.

Plaza de Navojoa. (John Castellón / EXPRESO)

Román Zamora precisó que la manifestación es principalmente por lo siguiente:

La falta de servicios públicos

La reparación de fugas de aguas negras

Bacheo

Presencia de moscos

La invasión de basureros clandestinos

Los focos de infección que no han atendido las autoridades

"Por lo pronto vamos a entregar una documentación para que ya se ponga a trabajar el presidente Jorge Alberto Elías Retes, de no tener una respuesta favorable nos manifestaremos en esta noble lucha pacífica apegados a nuestra Ley Constitucional", afirmó.