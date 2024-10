SSP nombra nuevos mandos policiales en San Luis Río Colorado

Esta medida de seguridad se hace en el marco de la implementación del Mando Único Policial en el municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública nombró esta semana nuevos mandos policiales en San Luis Río Colorado para atender un repunte de homicidios dolosos, como una medida enmarcada en el Mando Único Policial que funciona en el municipio fronterizo desde hace casi dos meses.

“ En el caso de SLRC inició bastante bien, (vimos) una reducción fuerte en los homicidios dolosos, (aunque) últimamente hubo un repunte. Recientemente, esta semana, hubo una remoción de mandos y nombramos nuevos con perfiles especializados en la investigación, por lo que esperamos nuevos resultados ”, dijo Víctor Hugo Enríquez García, secretario de seguridad del estado, aunque no precisó la magnitud del repunte.

Además de San Luis Río Colorado, en la actualidad los municipios de Huatabampo, Benito Juárez y General Plutarco Elías Calles se encuentran bajo la jurisdicción de un Mando Único Policial. En los tres, detalló el funcionario, se ha observado un ambiente de tranquilidad, a la par que los agentes municipales se encuentran por terminar las evaluaciones de control y confianza.

Enríquez García puso énfasis en que la medida del Mando Único Policial es de carácter extraordinaria, de modo que no se contempla extenderla a otras regiones de la entidad. No obstante, detalló que la mayoría de los alcaldes manifestaron su intención de participar en una estrategia de mando coordinado, que depende de una suma de voluntades y no de un decreto, tal como la que se desplegó en Hermosillo.