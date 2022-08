San Ignacio Río Muerto arrastra deuda de 42 mdp de alcaldes anteriores

El actual alcalde, Abel González, explicó que a 10 meses de tomar el cargo, aun arrastra deudas de dos gobiernos municipales anteriores, entre ello 10 mdp en salarios de 200 empleados.

Un total de 42 millones de pesos de deuda tiene el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto por malas administraciones de gobiernos anteriores que generaron un colapso financiero, así lo dio a conocer el alcalde Abel González Ambriz.

El presidente municipal aseguró que 10 millones de pesos de la deuda son porque los anteriores gobiernos no les pagaron 30 quincenas a 200 empleados, por lo que, desde el inicio de la administración se tuvieron que realizar ajustes para poner orden en este problema financiero.

“Encontrar un adeudo tan grande de todo el personal de al menos dos administraciones previas, fue algo insólito, increíble, algo que jamás había sucedido en un municipio del estado y pasó aquí en San Ignacio Río Muerto. Nosotros ya tenemos 10 meses gobernando y hemos pagado en tiempo y forma los pagos quincenales, no debemos ningún pago de esta administración”, expresó.

Comentó que aún existe el adeudo de las 30 quincenas que no se pagaron, pero están teniendo acercamientos con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para que apoye con los recursos que se requieren y se pueda cumplir con los pagos pendientes.

“Yo no les he pagado ni un cinco de ese adeudo, si yo les hubiera pagado a todos esos trabajadores yo ya estuviera atrasado con cinco meses también, yo lo que hice fue detener la escalada negativa financieramente y me puse en contacto con el gobierno del estado y el congreso. Tengo la plena confianza de que a corto plazo tendremos buenas noticias y nos apoyarán a pagar lo pendiente”, agregó.

SE INVESTIGA

Explicó que al inicio de la administración se inició un proceso de revisión en las diferentes áreas del Ayuntamiento, donde se detectaron anomalías y el adeudo total dio una suma de 42 millones de pesos, por lo que actualmente Contraloría Municipal está en proceso de investigación, y, en caso de ser necesario se turnará a alguna instancia estatal.

González Ambriz manifestó que parte de los problemas que encontraron fue que no había unidades como retroexcavadoras, dompes, pipas y vehículos de trabajo para las diversas dependencias.

“Unas de las cosas que hicimos para mejorar la situación fue donar una quincena y media todos los funcionarios que llegamos, empezamos a arreglar maquinaria que no servía para darle atención a los habitantes del municipio como balastreo, reparto de agua y otros servicios. Una vez que empezaron a fluir los recursos fuimos solucionando poco a poco los problemas que detectamos”, apuntó.

Precisó que no se pretende solicitar algún crédito, pues eso significaría empeorar las finanzas que actualmente se tienen.

Cabe señalar que San Ignacio Río Muerto fue presidido por Patricia Magallanes (2018-2021) de Morena y Jesús Fermín Guillén Valenzuela (2015-2018) del PRI.