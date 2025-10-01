El Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre reportó más de diez liberaciones de crías de tortuga golfina en playas de San Carlos y Miramar durante la temporada de anidación 2025, que se extenderá hasta diciembre.

Más de diez liberaciones de crías de tortuga golfina se han realizado en playas de San Carlos y Miramar durante la actual temporada de anidación, informó el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFIS).

La directora del organismo, Elsa Coria Galindo, explicó que la temporada inició en junio con la llegada de los primeros ejemplares y se extenderá hasta diciembre. Señaló que este fenómeno natural atrae cada año a visitantes que acuden a observar el proceso.

De acuerdo con Coria Galindo, en lo que va de la temporada se han efectuado más de diez liberaciones y se contemplan al menos dos adicionales en los próximos días. El monitoreo constante, dijo, ha permitido constatar un buen periodo de anidación y liberación este 2025.

La bióloga recordó que las tortugas salen del mar para depositar sus huevos en la arena y, posteriormente, las crías regresan al océano con la posibilidad de volver en su etapa adulta para repetir el ciclo.

Llamado a la población

La directora del CRRFIS hizo un llamado a los visitantes y habitantes de la región a evitar tirar basura en las playas y circular con vehículos sobre la arena, ya que estas prácticas representan un riesgo para los nidos y el medio ambiente.



