Hermosillo tendrá este miércoles cielo despejado, máxima de 39°C y vientos de hasta 40 km/h, sin probabilidad de lluvia.

La capital de Sonora tendrá este miércoles condiciones estables con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 22°C al amanecer y hasta 39°C por la tarde, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia estatal informó que se prevén vientos promedio de 10 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, mientras que la probabilidad de lluvias es nula para la ciudad.

Panorama en otras ciudades de Sonora

Ciudad Obregón : mínima de 24°C y máxima de 38°C, sin probabilidad de lluvia

: de 24°C y de 38°C, sin probabilidad de lluvia Nogales: mínima de 13°C y máxima de 31°C, con cielos despejados

de 13°C y de 31°C, con cielos despejados San Luis Río Colorado: mínima de 22°C y máxima de 38°C, con vientos de hasta 40 km/h

de 22°C y de 38°C, con vientos de hasta 40 km/h Navojoa: mínima de 24°C y máxima de 39°C

de 24°C y de 39°C Agua Prieta: mínima de 15°C y máxima de 31°C, con hasta 10% de probabilidad de lluvias aisladas

de 15°C y de 31°C, con hasta 10% de probabilidad de lluvias aisladas Guaymas: mínima de 25°C y máxima de 34°C, también bajo cielos despejados

Factores a vigilar

Protección Civil señaló que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país entre el 3 y 4 de octubre, lo que provocará rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas.

Además, en el Océano Pacífico se mantienen en vigilancia tres zonas de baja presión con potencial de convertirse en tormenta tropical durante los próximos días. Una de ellas presenta un 70% de probabilidad de desarrollo en la próxima semana.