Oomapas acusa sabotaje en drenajes de Ciudad Obregón

Jesús Antonio Ponce, director técnico del Oomapas, explica que por la naturaleza de los objetos hallados en los drenajes tapados en Ciudad Obregón, existen personas que abren las alcantarillas para estropear de forma deliberada el servicio.

Drenajes tapados con artículos como cajas, conos o piedras es como encuentra el personal del Oomapas en algunas colonias de Ciudad Obregón, por lo que autoridades insistieron en que personas desconocidas están cometiendo actos de sabotaje para dañar las tuberías.

El director técnico del Oomapas, Jesús Antonio Ponce, destacó que los pozos de visita cuentan con sus tapaderas correspondientes, lo que significa que los responsables abren las alcantarillas para arrojar artículos diversos y dañar la infraestructura sanitaria de la ciudad.

“Por ejemplo atendimos un reporte en Valle Dorado y me tocó ver seis pozos por una calle, se me hizo muy raro que todos se estuvieran tirando, mandamos tres equipos y encontramos piedras del mismo pavimento que lo pusieron en la boca del tubo, eso no cualquiera lo hace, fue con alevosía y ventaja. Estas personas saben cuáles son los colectores y subcolectores principales” , precisó.

Aseguró desconocer con qué fin estas personas realizan estas acciones, sin embargo, reiteró que el principal afectado es el ciudadano que sufre los problemas de drenajes colapsados y aguas negras en sus hogares.

“Es algo incorrecto y lo tenemos que ver desde ese punto de vista como sociedad, algunas personas no están haciendo lo correcto como ciudadanos, de esta población y si están colocando eso están dañando a otra parte de la población, es algo incorrecto y nosotros como área técnica tenemos que trabajar por darle solución” , precisó.